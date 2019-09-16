Петербургский пекарь приготовил лучший хлеб на московском турнире

На фестивале «Хлебокультура» при поддержке Nutella прошел турнир пекарей. Каждый участник представил хлеб, который, по его мнению, лучше всего сочетается со знаменитой ореховой пастой. Жюри присудило победу выпечке Ивана Забавникова, представлявшего свою пекарню @Zabavnikov_ivan. Второе и третье место достались московским пекарням Valiko и Sasha Bread соответственно.

Иван поэкспериментировал с классической рецептурой итальянского хлеба «Пульезе» — муку семолина он заменил на дурум — и представил свою вариацию «Пульезе», с которым итальянцы чаще всего едят ореховую пасту.

«Завтрак трудно представить без хлеба. Я сама люблю печь и знаю, сколько труда и сил вкладывают пекари в работу. Благодаря им мы каждое утро можем наслаждаться свежей и ароматной выпечкой», — отмечает Ольга Дерюгина, бренд-директор Nutella.