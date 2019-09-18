Сергей и Иван Березуцкие стали героями книги «Рецепт за портрет» фотографов Елены Колдуновой и Владимира Клесова

Фотографы Елена Колдунова и Владимир Клесов предложили 24 шеф-поварам из ресторанов Петербурга, Москвы и Краснодара поделиться рецептом их знакового блюда в обмен на портрет. Результатом работы стала книга, в которой собраны фотографии, рецепты и ответы героев — в том числе братьев Березуцких.

Об источниках вдохновения и страхов, о поддержке во время провалов и пути к успеху рассказали Владимир Мухин, братья Березуцкие, Анатолий Казаков, Арам Мнацаканов, Андрей Шмаков, Дмитрий Зотов, Георгий Троян, Антон Ковальков, Виктор Титов, Руслан Поляков, Виталий Истомин, Андрей Матюха, Владимир Чистяков, Мирко Дзаго, Глен Балис, Уильям Ламберти, Кристиан Лоренцини, Эмануэле Поллини, Эмануэле Монджилло, Бруно Марино, Джакомо Ломбарди, Луиджи Маньи и Анастасия Хозисова.

«Я должен был стать инженером, как мама и дедушка, а Сергей решил стать поваром. После вступительных экзаменов была роковая встреча. У меня в группе одни мальчики и практика на заводе, а у него были одни девочки и практика три месяца на море. Я на следующий день забрал документы и пошел, как Сергей, учиться на повара», — рассказал Иван Березуцкий о начале своего пути.

Презентация книги Елены Колдуновой и Владимира Клесова «Рецепт за портрет» пройдет в сентябре в Pop-up баре Cafe Torino by Martini, после чего сборник станет доступен в электронном варианте.

Напомним, братья Березуцкие откроют ресторан современной русской кухни в Лахта Центре. Шеф-повара победили в тендере на создание панорамного проекта. Как рассказал «Собака.ru» Иван Березуцкий, на это место с панорамным видом на весь город претендовали все именитые рестораторы, но выбрали именно их концепцию – ресторан современной русской кухни, основанный на использовании уникальных продуктов из каждого региона страны.