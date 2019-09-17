Уже в этот четверг, 19 сентября, в меню петербургской пиццерии Pizza Hut на Невском проспекте, 96 появится новая позиция — пицца на фирменном тесте с кусочками растительного мяса Beyound The Meat. Созданное по специальной технологии из горохового белка, воды и масла — впервые в России!

Искусственное мясо Beyound The Meat — идея одноименного калифорнийского стартапа, заручившегося поддержкой самого Билла Гейтса. Этой весной мясо, полученное по специальной технологии из горохового белка, воды и масла, при этом почти неотличимое по вкусу от настоящего, начал использовать московский ресторанный холдинг White Rabbit. Теперь подключились и более демократичные игроки.

Попробовать первую в России пиццу с растительным мясом можно с 19 сентября в ресторане Pizza Hut на Невском проспекте, 96 — с 11:00 до 23:00. Ее приготовят на фирменном пышном тесте с кусочками Beyound The Meat, спелыми томатами, болгарским перцем и красным луком — в размере 30 сантиметров. Стоимость позиции составит 599 рублей.

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