Какие коктейли в тренде? Итоги конкурса барменов Beluga Signature 2019

Вместе с почетным статусом, Лучия получает право представлять бренд Beluga на ключевых мировых событиях барменской индустрии, а также пройти стажировку в одном из лучших баров мира. Второе место занял россиянин Максим Гладышкевич (новосибирский бар Friends), а третье с почетом присудили французу Янну Лотреду (парижский Tsuba Hotel).

Конкурс начался еще в апреле и прошел среди профессионалов индустрии в 7 странах мира: России, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии и Индии. Первый этап осуществлялся онлайн: участники должны были предложить твист на классический водочный коктейль с использованием необычных ингредиентов. Жюри выбрало главных претендентов на победу и пригласило на обучение по программе Beluga Signature Bartender School. Бартендеры посетили мастер-классы лучших специалистов индустрии, а по завершению курса прошел второй этап конкурса. Все получили творческое задание на создание новых коктейлей, а жюри выбрало 10 финалистов от каждой страны. В июле во всех странах-участницах состоялся локальный финал – бартендеры продемонстрировали свое мастерство, умение работать с нетривиальными ингредиентами и, конечно, искусство подачи.

Перед финальным этапом конкурса бармены получили секретное задание лишь накануне. Участники тянули жребий – он определил в каком стиле бармены должны приготовить и, главное, подать свой напиток. Каждому выпал один из трех вариантов: поп-арт, сюрреализм, ар-деко. В приготовлении участники могли использовать лишь 2 собственных ингредиента, все остальное они нашли в закрытой челлендж-комнате.

Коктейль, который принес Лучии Монтанелли победу, был назван «Beluga Dreamers Awake» и соединил в себе водку, чайный ликер, травяную настойку и абрикосовый уксус.

Лучия прокомментировала свою победу так: «Прежде всего, я бы хотела отметить мастер-классы и творческие задания, которыми был наполнен этот вдохновляющий путь с Beluga Signature. Финальное испытание я нахожу весьма сложным, но исключительно интересным – пришлось учесть множество поставленных задач, постоянно думая о риске сделать результат слишком перегруженным и сложносочиненным. Второй сложностью, безусловно, стал высочайший уровень профессионализма моих соперников. Я могу с уверенностью сказать, что это лучшие бартендеры своих стран – у каждого есть своя культура, стиль и авторский почерк».