Петербургским рестораторам разрешат устанавливать летние веранды круглый год

Комитет имущественных отношений Петербурга прорабатывает идею разрешить рестораторам устанавливать летние веранды круглый год. Изменения коснутся тех территорий, где это «позволительно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм».

О разработке соответствующего постановления рассказал «Фонтанке» глава Комитета имущественных отношений Валерий Калугин. Если поправки примут, заведения общественного питания смогут не убирать веранду по окончании летнего сезона, а также будут освобождены от арендной платы в период, когда пристройка использоваться не будет.

«Конечно, это коснется определенных территорий, где это позволительно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм, так как летние кафе в основном располагаются на пешеходных зонах и тротуарах», — добавил Калугин.

Ранее Смольный объявил об упрощении регламентов согласования нестационарных торговых объектов — в их число входят летние веранды и кафе, а также подготовил проект постановления, которое увеличит сроки размещения уличных заведений на 1,5 месяца.

Напомним, сезон летних веранд и кафе стартовал в Петербурге 1 мая. В этом году официальное размещение получило более 400 заведений. Для того, чтобы разместить свое на открытом воздухе, предпринимателям необходимо подать специальную заявку до 30 сентября — до этого времени веранды, террасы и выносные столики снова появятся в городе. В мае прошлого года, через несколько недель после старта сезона летних кафе, в Петербурге начали массовый снос незаконных террас и киосков. Как пояснили в Смольном, часть предпринимателей стояли на участках вовсе без договоров, часть превысили допустимые размеры.