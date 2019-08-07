Путевой дневник El Copitas: команда бара объедет шесть стран Восточной Европы
Команда бара El Copitas отправилась в тур по шести странам Восточной Европы, чтобы провести лекции о текиле и мексиканской культуре, а также гест-бартендинги в локальных заведениях. Заметки из всех городов их евротура будут опубликованы здесь в хронологической последовательности.
Напомним, в прошлом году ребята проехали 15 тысяч километров по 10 городам России.
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Команда Margarita Express 2.0. (слева-направо): Артем Перук, Алексей Ермаков, Лиза Малявка, Сергей Жокин, Игорь Зернов
1 и 2 августа. Будапешт, Венгрия
Артем Перук, Лиза Малявкина и Алексей Ермаков рассказали «Собаке.ru» о столице Венгрии и поделились видео, которое сняли в рамках Margarita Express 2.0.
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Артем Перук, совладелец El Copitas Bar
Самые яркие впечатления от Будапешта? Во-первых, бани, в которые можно зайти прямо с улицы, принять ванну и расслабиться. Во-вторых, офигенные рынки. Есть стереотип, что Венгрия – это фуа-гра, но на самом деле там огромное количество мясных деликатесов. Фермерские рынки и агрокультура очень хорошо развиты в стране. Выращивается невероятное множество перцев – локальные паприка, хабаньеро. Оказалось, что первый напиток в Венгрии – это вино, а ни в коем случае не пиво. А палинку – местный дистиллят – делают не только из сливы, как я раньше думал, но и из любых других сезонных фруктов.
Мне очень понравилась основная идея нашей поездки – попытка реализовать мексиканские ценности на локальных продуктах. Мы набрали на рынках сливу, паприку, шафрановый мед и сам шафран, мед акации. Все, чтобы устроить соревнование по приготовлению локальных «Маргарит». Получается крутая история. К тому же, многие бартендеры обещали добавить получившиеся у них варианты себе же в коктейльные карты».
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Лиза Малявка, PR и образовательная часть Margarita Express 2.0.
Будапешт – это один сплошной термальный источник. Помимо этого там очень много жизни, ведь сам город достаточно молодой. Люди в нем есть по всюду, они ходят по барам, ресторанам и в целом развлекаются. Будапешт живет полной жизнью и днем, и ночью, и утром. В нем много классных кофеен, заведений с венгерским стрит-фудом. Мы были в одном из мишленовских ресторанов и попробовали там традиционную кухню. Мне очень понравилась архитектура. Сам город маленький – там живет всего два миллиона человек – но очень комфортный. Мне даже удалось прокатиться на мотоцикле. Я побывала в старых домах и двориках, куда обычно не попадают туристы. А самые красивые дома, которые мне понравились, как оказалось, до сих пор принадлежат одной семье».
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Алексей Ермаков, шеф-повар El Copitas Bar
Я удивился, когда узнал, что венгры – это вторая после американцев нация, страдающая ожирением. Они безумно много едят мучного, в частности макарон. Но их локальные продукты мне очень понравились – шикарные помидоры, умопомрачительные арбузы, яблоки. От себя рекомендую три заведения: Boutiq Bar, который принадлежит нашим потрясающим друзьям, и два ресторана – средиземноморский Babka и мексиканский Tereza».
El Copitas – единственный бар из Петербурга, который трижды вошел в список ста лучших в мире за всю историю рейтинга The World's 50 Best Bars: в 2016-м году он был на 76-й строчке, в 2017-м поднялся до 70-й, а в 2018-м уже до 39-й! В 2015 El Copitas стал лучшим баром по версии премии «Собака.ru», а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», в 2016 команда бара как лучшая в городе была номинирована на ту же премию.
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