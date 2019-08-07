Путевой дневник El Copitas: команда бара объедет шесть стран Восточной Европы

Артем Перук, совладелец El Copitas Bar Самые яркие впечатления от Будапешта? Во-первых, бани, в которые можно зайти прямо с улицы, принять ванну и расслабиться. Во-вторых, офигенные рынки. Есть стереотип, что Венгрия – это фуа-гра, но на самом деле там огромное количество мясных деликатесов. Фермерские рынки и агрокультура очень хорошо развиты в стране. Выращивается невероятное множество перцев – локальные паприка, хабаньеро. Оказалось, что первый напиток в Венгрии – это вино, а ни в коем случае не пиво. А палинку – местный дистиллят – делают не только из сливы, как я раньше думал, но и из любых других сезонных фруктов. Мне очень понравилась основная идея нашей поездки – попытка реализовать мексиканские ценности на локальных продуктах. Мы набрали на рынках сливу, паприку, шафрановый мед и сам шафран, мед акации. Все, чтобы устроить соревнование по приготовлению локальных «Маргарит». Получается крутая история. К тому же, многие бартендеры обещали добавить получившиеся у них варианты себе же в коктейльные карты».