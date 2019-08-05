На Жуковского открылся бар-кафе SREDA с бруклинской пиццей и французскими терринами

На Жуковского, 57 открылся кафе-бар Sreda. За новым проектом стоит Антон Осочников (Fiddler’s Green, «Анонимное общество усердных дегустаторов», The Red Corner Pub).

Основной упор в меню сделали на пиццу в бруклинском стиле — с пышной корочкой. Вариантов много, к тому же все мясные топпинги в меню (бекон, колбаса, сыроваренная говядина) — собственного производства. Предлагают варианты с «красными» пиццами на томатной заправке и «белые» с каперсами и спаржей или лососем.

Бруклинская пицца

Свиной террин с куриной печенью



Кроме пиццы в меню «Среды» можно найти редкий для Петербурга свиной террин с куриной печенью, которую шеф маринует сутки в темном эле. Есть и более классические позиции: карпаччо с баклажанами и хумусом, спаржа с яйцом пашот и икрой трески, филе судака с киноа и сливочным соусом, а также фетучини с рагу из бычьих хвостов.

Фетучини с рагу из бычьих хвостов

Спаржа с яйцом пашот и икрой трески

Филе судака с кино и сливочным соусом

За винную карту — весьма демократичную! — в кафе отвечает победительница премии «Что Где Есть в Петербурге» 2018 и шеф-сомелье Probka Екатерина Яценко. Стоимость одного бокала вина стартует от 250 рублей, а бутылки — от 1500. В карте также разливное пиво, коктейли или другие крепкие напитки. ул. Жуковского, 57

+7 (812) 336-34-24