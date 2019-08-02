Десерт с ревенем, томатный суп с тартаром из тунца и лисички. В «Мечтателях» представили новое меню

На набережной Фонтанки, 11 обновление меню. Шеф-повар «Мечтателей» Виктор Гусев представил новые блюда, в которых сделал ставку на сезонные продукты: лисички, вешенки, черешню, желтые помидоры, ревень и щавель.

И хотя в нашу подборку блюд с лисичками гастролокация попасть не успела, на пару позиций в её меню стоит обратить внимание. Предлагаем отправиться в кафе и заказывать утку и соусом из томатов и кураги с лисичками или брать их же, но вместе с грецкими орехами и икрой морского ежа.

Утка с лисичками и соусом из томатов и кураги

Маринованные шампиньоны со сладкими томатами, страчателлой

и соусом из тамаринда и зеленого масла

Однако на одном виде грибов в новом меню Виктор Гусев останавливаться не стал. Он также добавил вешенки — их сезон сейчас в самом разгаре — и шампиньоны. Первые в «Мечтателях» подают с угрем, соусом из какао-масла и желтка, кленовым сиропом и терияки. А вторые — в сочетании со сладкими томатами, страчателлой и соусом из зеленого масла и тамаринда.

Лосось с пудингом из моркови и луковым соусом

Холодный суп из желтых томатов, печеных перцев с ананасом

и тартаром из тунца с кумкватом и ревенем

Последний, кстати, пришелся по вкусу шефу. Гусев маринует в соусах тамаринда, устричном и тонкацу стейк сома, а после подает его с щавелем и черешней. Другой рыбной позиции — лососю — аккомпанируют пудинг из моркови и луковый соус. Новинка в мясной линейке — томленый язык с соусом из жареного масла и свежими кабачками. О редких жарких днях в новом меню тоже подумали. Для них — холодный суп из желтых томатов, печеных перцев с добавлением ананаса и тартара из тунца с кумкватом и ревенем.

Сырный пирог с ревенем, страчателлой и соусом из арахиса и кинзы

Ревень, другой сезонный маст, прозвучал у Гусева в десертном меню. Его добавляют к сырному пирогу со страчателлой и соусом из арахиса и кинзы. Выглядит очень красиво и напоминает корабль, плывущий в вашей тарелке. Новое меню можно попробовать уже сегодня. По пятницам и субботам «Мечтатели» принимают гостей до двух часов ночи, в остальные дни — до 23:00. наб. Фонтанки, 11

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