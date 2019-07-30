Суд выселяет с Рубинштейна бар «Винный шкаф»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области выселил бар «Винный шкаф» из дома на Рубинштейна, 9/3. С таким требованием выступил Роспотребнадзор.

Бар, по мнению ведомства, «создает реальную угрозу здоровью населения» тем, что находится в непосредственном соседстве с жилыми квартирами и не имеет отдельных канализации и вентиляционного оборудования. В качестве свидетелей на судебном заседании присутствовали и жильцы дома, которые жаловались на шум и ухудшение здоровья из-за деятельности заведения. Адвокат бара утверждал, в свою очередь, что экспертных заключений по поводу их претензий вынесено не было.

Совладелец «Винного шкафа» Евгений Хитьков сообщил, что они продолжат работу на своем месте до 29 сентября. Ранее Смольный уже выселил Surf Coffee из другого здания на Рубинштейна, 10, совладельцем которого также является Хитьков.

Последняя вечеринка в баре пройдет 28 сентября, а после команда «пойдет дальше, уверенно смотря в завтрашний день и замышляя новые грандиозные дела».

Напомним, что противостояние между жителями Рубинштейна и рестораторами продолжается. Недавно одна из жителей улицы придумала, как их можно помирить.