Шорена Джинали, Ника Куваева и Влада Смекалова снялись вместе со своими семьями для Italy

К открытию своего нового Italy в Виленском переулке команда одноименного ресторанного бренда сняла вместе с Евгенией Мурашовой фотопроект «Большая Итальянская семья». Среди героев – Шорена Джинали , Ника Куваева и Влада Смекалова . Кроме этого, к запуску заведения его создатели устраивают конкурс #MyItalyFam, где призами станут билеты на самолет, ужин и кулинарный мастер-класс.

Юрий и Влада Смекаловы с детьми — Златой и Стефаном

Евгения Мурашова и Дмитрий Воробьев с бабушкой Людмилой Ивановной и детьми — Никитой и Елизаветой

Специально к открытию нового Italy его основатели вместе с фотографом Евгенией Мурашовой создали проект, вдохновленный семейными традициями Средиземноморья и друзьями бренда. Таким образом в интерьере заведения появилась серия из одиннадцати семейных портретов, которые не только украшают ресторан, но и напоминают о самом важном — о месте родных и близких в жизни. Съемки проходили в Михайловском замке, Петрикирхе, на Сытном рынке, а также в ресторанах Italy, Goose Goose и «Ателье Tapas&Bar».

Семья Ларионовых: Валерий и Ксения с детьми — Матвеем и Марией — и Леонидом (братом Валерия)

Семья Кетовых: Евгений и Валерия с сыновьями Николаем, Платоном и Владимиром

В проекте приняли участие вместе со своими семьями нападающий СКА Евгений Кетов, хореограф и артист Мариинского театра Юрий Смекалов и совладелица бренда Blueberry Nights Влада Смекалова, соосновательница благотворительного проекта 3,14 Шорена Джинали, стилист Ника Куваева, владелица салона дизайнерской оптики Optics Gallery Юлия Воронова, дизайнер интерьеров Валерий Ларионов, владелицы центра здоровья и красоты Polyclinique Мария Смирнова и Анна Квирия, предприниматели Максим Авлохашвили и Анна Кранк и, конечно, сооснователи Italy Group Михаил Соколов и Тимур Дмитриев.

Юлия Воронова с мамой Екатериной Георгиевной и дочерьми — Станиславой, Ульяной и Евой

Мария Смирнова с дочерью Эмилией и Анна Квирия с дочерью Ланой

Как присоединиться к проекту «Большая итальянская семья»

Чтобы стать частью проекта и принять участие в конкурсе #MyItalyFam, нужно подписаться на аккаунт ресторанов Italy в Instagram — @italy.restaurants или @italy.restaurant.moscow, – опубликовать фото семьи в своем профиле в Instagram и рассказать о семейных традициях. Важно: отметить аккаунт @italy.restaurants или @italy.restaurant.moscow на фото и в тексте публикации, а также поставить хештег #MyItalyFam.

1 место: авиабилеты в Италию

2 место: кулинарный мастер-класс от шеф-повара Italy (для восьми человек)

3 место: сертификат на семейный ужин на 10 000 рублей на ужин в одном из ресторанов Italy

К участию в розыгрыше принимаются публикации, сделанные в период с 23 июля 00:01 часов по 23 августа 23:59 часов. 26 августа победители розыгрыша будут объявлены в прямом эфире в инстаграме @italy.restaurants. Трех победителей выберет жюри — фотограф проекта «Большая итальянская семья» Евгения Мурашова и сооснователи Italy Group Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Организатор розыгрыша — сеть ресторанов Italy.

