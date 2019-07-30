Шорена Джинали, Ника Куваева и Влада Смекалова снялись вместе со своими семьями для Italy
К открытию своего нового Italy в Виленском переулке команда одноименного ресторанного бренда сняла вместе с Евгенией Мурашовой фотопроект «Большая Итальянская семья». Среди героев – Шорена Джинали, Ника Куваева и Влада Смекалова. Кроме этого, к запуску заведения его создатели устраивают конкурс #MyItalyFam, где призами станут билеты на самолет, ужин и кулинарный мастер-класс.
Специально к открытию нового Italy его основатели вместе с фотографом Евгенией Мурашовой создали проект, вдохновленный семейными традициями Средиземноморья и друзьями бренда. Таким образом в интерьере заведения появилась серия из одиннадцати семейных портретов, которые не только украшают ресторан, но и напоминают о самом важном — о месте родных и близких в жизни. Съемки проходили в Михайловском замке, Петрикирхе, на Сытном рынке, а также в ресторанах Italy, Goose Goose и «Ателье Tapas&Bar».
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Шорена Джинали с мамой Медеей и сыном Микаэлем
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Семья Кетовых: Евгений и Валерия с сыновьями Николаем, Платоном и Владимиром
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Семья Кранк-Авлохашвили: Максим Владимирович, Марина Борисовна, Анна Вадимовна, Марина Дмитриевна, Вадим Освальдович, сыновья – Давид и Георгий
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Семья Ларионовых: Валерий и Ксения с детьми — Матвеем и Марией — и Леонидом (братом Валерия)
В проекте приняли участие вместе со своими семьями нападающий СКА Евгений Кетов, хореограф и артист Мариинского театра Юрий Смекалов и совладелица бренда Blueberry Nights Влада Смекалова, соосновательница благотворительного проекта 3,14 Шорена Джинали, стилист Ника Куваева, владелица салона дизайнерской оптики Optics Gallery Юлия Воронова, дизайнер интерьеров Валерий Ларионов, владелицы центра здоровья и красоты Polyclinique Мария Смирнова и Анна Квирия, предприниматели Максим Авлохашвили и Анна Кранк и, конечно, сооснователи Italy Group Михаил Соколов и Тимур Дмитриев.
Как присоединиться к проекту «Большая итальянская семья»
Чтобы стать частью проекта и принять участие в конкурсе #MyItalyFam, нужно подписаться на аккаунт ресторанов Italy в Instagram — @italy.restaurants или @italy.restaurant.moscow, – опубликовать фото семьи в своем профиле в Instagram и рассказать о семейных традициях. Важно: отметить аккаунт @italy.restaurants или @italy.restaurant.moscow на фото и в тексте публикации, а также поставить хештег #MyItalyFam.
1 место: авиабилеты в Италию
2 место: кулинарный мастер-класс от шеф-повара Italy (для восьми человек)
3 место: сертификат на семейный ужин на 10 000 рублей на ужин в одном из ресторанов Italy
К участию в розыгрыше принимаются публикации, сделанные в период с 23 июля 00:01 часов по 23 августа 23:59 часов. 26 августа победители розыгрыша будут объявлены в прямом эфире в инстаграме @italy.restaurants. Трех победителей выберет жюри — фотограф проекта «Большая итальянская семья» Евгения Мурашова и сооснователи Italy Group Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Организатор розыгрыша — сеть ресторанов Italy.
О ресторане Italy в Виленском переулке
В новом проекте Italy Group отказались от обилия декора, чтобы подчеркнуть главное – еду. Всего здесь три зала: в первом можно наблюдать за работой пастадела и пиццайаоло, во втором – разместиться большой компанией за четырехметровым коммунальным столом. Кроме того, в ресторане есть отдельный винный зал, где будут проходить кулинарные мастер-классы и занятия винной школы. Кухню Italy традиционно возглавляет бренд-шеф Евгений Энгельке. Каждый день здесь вручную готовят пиццу на тонком тесте, пасту и равиоли, используя муку из твердых сортов пшеницы. Помимо 15 различных вариантов пасты есть pasta grande — большая порция паккери «Качо э пепе» с черным трюфелем на двоих. За десерты в ресторане отвечает шеф-кондитер Евгения Лаппо: здесь есть и такая итальянская классика, как «Тирамису», и любимая с детства ромовая баба в сочетании с кремом из маскарпоне и ягодами.
Фешн-партнерами проекта «Большая итальянская семья» выступили компания Bosco di Ciliegi, сеть мультибрендовых салонов одежды «Кашемир и Шелк» и сеть салонов для детей и будущих мам «Кенгуру».
Ресторан Italy, Виленский пер., 15, тел.: 8 (812) 906-6558, @italy.restaurants,
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