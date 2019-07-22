5 причин ехать обедать летом на Крестовский, а не загород

Терраса в стиле «плавучей беседки», форель, стерлядь (копченая или запеченная в фольге), чай из самовара, детская площадка и мини-зоопарк имени Чебурашки – все в ресторане «Русская рыбалка».

Атмосфера Ресторан на Крестовском острове был построен в 1999 году в духе «рыбацкой избы» и напоминает архитектурные образцы северного приморья. В качестве материалов использовался сибирский кедр и листвинница, а ярусная кровля оформлена традиционными русскими скатами. Отдельный банкетный павильон – это деревянный сруб, который оформлен в охотничьем стиле, а летняя терраса с видом на водную гладь напоминает «плавучую беседку».

Рыбалка Отмечающий в этом году 20-летие ресторан известен всему городу прежде всего своей рыбалкой. Территория проекта – это не только двухэтажное здание в открытой террасой, но и водные пантоны и рыбные садки на берегу Южного пруда. Гости могут сами поймать осетра, форель или стерлядь. Ассистенты – их называют «Кузьмичи» – предложат на выбор снасти, насадят наживку и расскажут об основных хитростях рыбной ловли. Записывать на этот аттракцион заранее не нужно, а пойманную рыбу повара закоптят, пожарят на решетке или запекут в фольге.

Меню За кухню в ресторане «Русская рыбалка» отвечает Сергей Селиванов. Традиционное меню изобилует классическими позициями, среди которых – утиная грудка, паштет из кролика, студень, раки, уха, домашние котлеты из щуки и каре ягненка. В списке присутствует и полный набор на компанию: соленые грибы, квашенная капуста, пирожки с капустой и шашлыки. На сладкое можно заказать местную чайную церемонию, которая подразумевает самовар, три вида варенья, мед, корзинку со свежей выпечкой и топинги в виде ромашки, чабреца и мяты.

Семейный отдых В «Русскую рыбалку» на выходных приезжают всей семьей: кроме детской площадки, здесь есть мини-зоопарк имени Чебурашки – между горячем и десертом можно прогуляться и посмотреть кроликов, страусов, куниц, оленей, баранов, коз и ослика Фридриха.

Локация И, наконец, «Русская рыбалка» - это ресторан в «загородном» стиле, но доехать до него можно буквально за 10 минут от центра города, не думая о том, как возвращаться домой по пробках после ужина или семейного дня рождения.

