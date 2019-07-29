Морской еж, десерт «Павлова» и панорамный вид на Неву – ресторан La Vue открыл шампань-террасу

На крыше отеля «Санкт-Петербург», откуда открывается вид на акваторию Невы, гости могут послушать живую музыку, устроить свидание с бокалом игристого или организовать банкет на 80 человек. И все это на высоте 60 метров!

Атмосфера Для уединенного отдыха на шампань-террасе предусмотрены гамаки и подушки. Здесь можно не только устроить романтический ужин или дружескую встречу, но и провести деловой обед. По вечерам каждую неделю наслаждаться панорамными видами можно под музыкальный аккомпанемент. В программе – дип-хауз от ди-джея Кейтона, нью-диско от ди-джея Шпакова, джаз в исполнении трио Анастасии Девятых, живой вокал Оксаны Войтович под акустическую гитару и вечера экспериментальной музыки с Екатериной Блаженко.

Меню За кухню отвечает опытный шеф-повар Никита Сечин, который до этого 12 лет работал в холдинге Ginza Project. В основе меню шампань-террасы – европейская и авторская гастрономия, которая сочетает модерн и классические традиции. Так, в акцентный раздел Raw вошли татаки из тунца и лосося, тартар из гребешка, морской еж с копченой сметаной, с ферментированным чесноком и икрой сельди, устрицы, карпаччо из осьминога, лангустина и дорадо. На горячее можно взять щупальца осьминога с птитимом в домашнем соусе Песто, каре ягненка с пловом из полбы и соусом Демиглас из винограда Изабелла или сибас на пару. Из сладкого – десерт «Павлова» с клубникой и лаймовым ганашем, слоеный торт от шефа с крем-пломбиром и соленой карамелью или летний ягодный мусс.

Бар Винную карту составил сомелье Леонид Кирсанов. Вина Старого и Нового света соседствуют в ней с биодинамическими напитками. Среди авторских коктейлей можно попробовать фирменный La Vue с водкой, яичным белком, лимоном и сиропом из бузины; яркий микс портвейна, черносмородинового ликера, мартини, фруктового чая, сиропа из тростникового сахара и лимона Tea 18+ или более сдержанный Paul Pogba c виски, кофейным ликером, эспрессо и сливками.