В ресторане «Линдфорс» теперь работает сразу два шефа

Компания «Линдфорс» решила расширить команду на кухне одноименного ресторана на улице Декабристов, пригласив второго шефа. Теперь авторские русские блюда в заведении готовят в тандеме. В первую очередь Виталий Воробьев и Константин Сахно делают ставку на отечественные ингредиенты, сезонные поставки и новые технологии, прибавив ко всему мировой гастрономический опыт. Так, печень трески они дополняют соусом айоли и предлагают в формате датского бутерброда сморреброда, муксуна готовят со свекольным пшенотто и соусом ромеско, из свеклы подают гаспачо, обжаренный с тимьяном и чесноком морской гребешок сопровождают перлотто с белыми грибами и чипсы из тапиоки, а к тыквенному крем-супу на кокосовом молоке добавляют плод личи.

