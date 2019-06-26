В ресторане «Линдфорс» теперь работает сразу два шефа
Компания «Линдфорс» решила расширить команду на кухне одноименного ресторана на улице Декабристов, пригласив второго шефа. Теперь авторские русские блюда в заведении готовят в тандеме. В первую очередь Виталий Воробьев и Константин Сахно делают ставку на отечественные ингредиенты, сезонные поставки и новые технологии, прибавив ко всему мировой гастрономический опыт. Так, печень трески они дополняют соусом айоли и предлагают в формате датского бутерброда сморреброда, муксуна готовят со свекольным пшенотто и соусом ромеско, из свеклы подают гаспачо, обжаренный с тимьяном и чесноком морской гребешок сопровождают перлотто с белыми грибами и чипсы из тапиоки, а к тыквенному крем-супу на кокосовом молоке добавляют плод личи.
Виталий Воробьев и Константин Сахно
шеф-повара ресторана «Линдфорс»
Нам не приходится, что называется, «уживаться» на кухне. Есть командная работа, направленная на достижение общих целей, остальное не должно мешать или отвлекать. Споры, конечно, бывают, но это рабочий процесс и так рождается истина. Мы очень много блюд презентуем друг другу, согласовываем рецептуру и подачу, поэтому, можно сказать, зона творчества занимает нас обоих.
Ресторан «Линдфорс», ул. Декабристов, 19, тел. (812) 315-2383, lindfors.ru
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