На Петроградской открылась самая большая винотека SimpleWine в Петербурге
SimpleWine открыли пятое и самое масштабное заведение в Петербурге: на площади в 175 кв. м здесь собрана коллекция образцов из разных уголков мира. В списке имеются и демократичные позиции из небольших фермерских хозяйств, и коллекционные экземпляры, и биодинамические тренды.
Винотека SimpleWine, Большой пр. П. С., 45, лит. «А», тел. (812) 426-95-95 (доб. 6622), simplewine.ru
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