На Петроградской открылась самая большая винотека SimpleWine в Петербурге

SimpleWine открыли пятое и самое масштабное заведение в Петербурге: на площади в 175 кв. м здесь собрана коллекция образцов из разных уголков мира. В списке имеются и демократичные позиции из небольших фермерских хозяйств, и коллекционные экземпляры, и биодинамические тренды.