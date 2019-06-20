В правительстве придумали, как поддержать российских виноделов

В правительстве предложили поддержать российских виноделов, обязуя кафе и рестораны выделять или указывать в приоритетном порядке российские вина в меню. Проработать такую возможность вице-премьер Алексей Гордеев поручил к 18 июля, сообщает «Коммерсант».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты неодназначно отнеслись к инициативе: президент Союза виноделов России Леонид Попович надеется, что это «позволит побороть сложившееся стереотипное представление среди части потребителей о том, что в России не производится качественное вино».

Ресторатор Аркадий Новиков в необходимости таких мер сомневается и говорит, что российское вино должно быть конкурентоспособно «за счет качества и цены».

Максим Каширин — президент крупнейшего импортера Simple — склоняется к мнению, что такая мера вряд ли повлияет на продажи импортного вина.