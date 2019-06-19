Брускетта с камчатским крабом и голубцы с начинкой из гребешка – в меню ресторана «Линдфорс» добавили позиции из морепродуктов

В ресторане «Линдфорс» готовят авторские блюда на основе русской и европейской традиции. К лету шефы приготовили для раздела позиций с морепродуктами несколько сезонных обновлений . В списке – салат с лососем с добавлением коньяка и брускетты с камчатским крабом, тигровыми креветками, соусом спайси Айоли, сливочным кремом с авокадо, хворостом из лука порея и нитями из паприки.

На ужин можно попробовать голубцы в листьях савойской капусты, с начинкой из краба, креветок, гребешка, рисового соуса и лука порея, с соусом биск из панцирей тигровых креветок и пастой том ям, с гарниром из жасминового риса, зеленым маслом и чипсом из тапиоки. Среди десертных новинок – «Дуэт шоколадных муссов». Муссы из черного и белого шоколада с добавлением сливок, коньяка и ликера трипл сет подают на шоколадном корже со сгущенкой, покрытый зеркальной глазурью, с соусом из клубники с бананом и бальзамическим кремом и попкорном из пшена.