18 июня 2019 в тапас-баре «Ателье» на Лахтинской улице, 8 в рамках гастрономического проекта The Singleton Tastes состоится ужин в четыре руки. В гости к Илье Бурнасову приедет новосибирский «Жан Хуан Лу» и Павел Коледин.

Шеф-повара из Петербурга и Сибири приготовят сет из шести блюд:

дуэт корнетов с крабом и лососем;

бакинский томат с домашним сыром и малиновым бальзамиком;

форшмак из олюторской сельди с печёным яблоком;

капучино из папоротника и черемши;

алтайская говядина в коньячном соусе с печёными овощами.

Попасть на ужин можно по предварительному бронированию.

Проект The Singleton Tastes стартовал осенью 2017 года. Почти за два года шеф-повара из разных уголков страны посетили со своим гастрольным меню Москву. Новый сезон выглядит по-другому: шефы принимают у себя в гостях своих друзей из других регионов. В программе принимают участие Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Одним из важнейших компонентов по-прежнему является концепция фудпейринга, которую шеф-повара представляют вместе с односолодовым шотландским The Singleton.