На Новой Голландии открылось Kuznya cafe
На острове Новая Голландия вместо Волконского заработало Kuznya Cafe — более демократичное ответвление ресторана KUZNYAHOUSE. Оформление интерьера поддерживает эту связь: кирпичные стены и благородные деревянные панели. Кафе небольшое, тем не менее на выбор два зала и терраса.
Шефы Глен Баллис и Руслан Закиров сделали ставку на качественную еду на каждый день, готовят пиццу и салаты, на месте пекут хлеб и десерты. Некоторые бестселлеры перекочевали из ресторана в кафе в упрощенном виде — хрустящие артишоки дзаздзики с томатной сальсой. Злоупотреблять проверенными блюдами не стали и придумали собственные хиты: бургер с хрустящими креветками, фишкейк под соусом тартар. В барной карте — домашние лимонады, вино и несколько коктейлей.
Кафе обзавелось коптильней, в меню, например, говяжья грудинка с маринованной капустой, лосось гравлакс со сливочным сыром. Все можно завернуть с собой: хоть мясные деликатесы в нарезке и выпечку, хоть что-то посерьезнее из меню. По будням до 12:00 и по выходным до 14:00 в Kuznya Cafe подают завтраки.
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