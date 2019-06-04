На Новой Голландии открылось Kuznya cafe

На острове Новая Голландия вместо Волконского заработало Kuznya Cafe — более демократичное ответвление ресторана KUZNYAHOUSE. Оформление интерьера поддерживает эту связь: кирпичные стены и благородные деревянные панели. Кафе небольшое, тем не менее на выбор два зала и терраса.

Пицца с бататом и горгонзолой

Тушеная курица с овощами

Сырники и сэндвич Крок-мадам

Шефы Глен Баллис и Руслан Закиров сделали ставку на качественную еду на каждый день, готовят пиццу и салаты, на месте пекут хлеб и десерты. Некоторые бестселлеры перекочевали из ресторана в кафе в упрощенном виде — хрустящие артишоки дзаздзики с томатной сальсой. Злоупотреблять проверенными блюдами не стали и придумали собственные хиты: бургер с хрустящими креветками, фишкейк под соусом тартар. В барной карте — домашние лимонады, вино и несколько коктейлей.