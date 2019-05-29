К лету шеф-повар The Repa решил дополнить раздел «Сад» новыми блюдами

Шеф-повар ресторана русской кухни у Театральной площади The Repa Игорь Зорин к новому сезону сделал акцент на разделе «Сад». В нем появилось сразу несколько новых блюд: наполеон из весенней капусты с нежным кремом, копченая свекла со сметаной из репы и суп из свежего щавеля с яйцом.

Cезонные изменения коснулись и других разделов: из главы «Земля» теперь вместо бульона из петуха можно заказать щи с мраморной говядиной в тесте и молодой капустой, а позиции «Океана» дополнили трубочками с паштетом из печени трески с малиновым соусом и котлетой из карасей с картофельным пюре.

Ресторан The Repa, Театральная пл., 18/10, тел. (812) 640-1616, ginza.ru

