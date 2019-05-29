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К лету шеф-повар The Repa решил дополнить раздел «Сад» новыми блюдами

  • Наполеон из весенней капусты с нежным кремом, 420 руб.

  • Копченая свекла со сметаной из репы и красной икрой, 450 руб.

Шеф-повар ресторана русской кухни у Театральной площади The Repa Игорь Зорин к новому сезону сделал акцент на разделе «Сад».  В нем появилось сразу несколько новых блюд: наполеон из весенней капусты с нежным кремом, копченая свекла со сметаной из репы и суп из свежего щавеля с яйцом.

  • Воронежская говядина с луковым пюре и копченым соусом, 1190 руб.

  • Котлета из карасей с картофельным пюре, 730 руб.

  • Трубочки с паштетом из печени трески и малиновым соусом, 420 руб.

Cезонные изменения коснулись и других разделов: из главы «Земля» теперь вместо бульона из петуха можно заказать щи с мраморной говядиной в тесте и молодой капустой, а позиции «Океана» дополнили трубочками с паштетом из печени трески с малиновым соусом и котлетой из карасей с картофельным пюре.

Ресторан The Repa, Театральная пл., 18/10, тел. (812) 640-1616, ginza.ru
 

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