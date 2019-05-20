В центре Петербурга снесли 17 незаконно установленных ресторанных террас

gov.spb.ru / Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Более двух десятков петербургских заведений общепита, работающих в центре, остались без летних веранд.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд на улице Рубинштейна, Итальянской, Караванной, Малой Конюшенной, Большой Морской, улице Восстания, а также — Невском и Лиговском проспектах.

В результате 17 незаконно установленных террас были снесены. ККИ изъял 74 стола, более 170 стульев, четыре скамейки со столешницами и четыре скамьи.