В центре Петербурга снесли 17 незаконно установленных ресторанных террас
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gov.spb.ru / Пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Более двух десятков петербургских заведений общепита, работающих в центре, остались без летних веранд.
Сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд на улице Рубинштейна, Итальянской, Караванной, Малой Конюшенной, Большой Морской, улице Восстания, а также — Невском и Лиговском проспектах.
В результате 17 незаконно установленных террас были снесены. ККИ изъял 74 стола, более 170 стульев, четыре скамейки со столешницами и четыре скамьи.
Как сообщают в пресс-службе комитета, нарушившие закон компании привлекут к административной ответственности согласно п. 1 ст. 16 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» о самовольном размещении и перемещении элементов благоустройства.
Ранее мы писали, что в Петербурге стартует сезон летних веранд и кафе — официально их появится более 400.
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