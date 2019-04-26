Philips представил новую линейку автоматических кофемашин
Кофе — второй по популярности напиток после воды, а это значит, что в мире очень много людей, мечтающей о чашечке бодрящего эспрессо и его производных. Мечты сбываются! Philips выпустил три новых серии кофемашин с инновационной сенсорной панелью управления, которые помогут приготовить любимый кофе в домашних условиях.
Вот 5 причин обзавестись одной из кофемашин Philips:
- В одно касание на удобном сенсорном дисплее можно приготовить один из 5 классических кофейных рецептов (крепкий эспрессо, насыщенный американо, воздушный капучино, нежный латте макиато или классический кофе с молоком) или усовершенствовать их, используя меню My Coffee Choice. В этом меню можно выбрать степень крепости, объем напитка и количество молочной пены.
- В новых кофемашинах Philips специальная система поддерживает оптимальную температуру заваривания – 70-82˚C – именно она считается лучшей для сохранения аромата кофейных зерен. При этом температура воды поддерживается на уровне 90-98˚C, что позволяет каждый раз готовить идеальный кофе.
- В кофемашине можно приготовить до 5000 чашек, не прибегая к очистке от накипи, благодаря фильтру AquaClean. А еще он улучшает сам напиток, ведь качество воды, которое используется в приготовлении, влияет на вкус кофе.
- В моделях серии 2200 и 3200 есть капучинатор LatteGo, который создаст «пышную» молочную пену, как в лучших кафетериях города.
- Philips представил широкий цветовой ряд моделей – 11 новеньких кофемашин, каждая из которых идеально подойдет современному интерьеру.
Новая линейка автоматических кофемашин Philips появится в магазинах уже в мае 2019 года.
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