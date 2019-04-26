Philips представил новую линейку автоматических кофемашин

Кофе — второй по популярности напиток после воды, а это значит, что в мире очень много людей, мечтающей о чашечке бодрящего эспрессо и его производных. Мечты сбываются! Philips выпустил три новых серии кофемашин с инновационной сенсорной панелью управления, которые помогут приготовить любимый кофе в домашних условиях.