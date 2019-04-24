В Петербург (и в Россию!) впервые приедет лондонский ресторан Чичваркина Hide со звездой «Мишлен»

С 1 по 16 июня в Петербурге будет проходить третий фестиваль гастрономической культуры St.Petersburg Gourmet Days. В этот раз с первыми гастролями в Петербург (и в Россию!) приедет лондонский ресторан Евгения Чичваркина Hide, получивший в прошлом году первую звезду «Мишлена»!

Совместно с Игорем Зориным шеф Hide Ground Джош Ангус приготовит ужин из шести курсов. Всего на фестивале планируется 12 ужинов с шефами из разных стран. Среди них — Ричи Лин из лучшего ресторана Тайваня Mume; настоящая рок-звезда и законодатель итальянской моды на еду «от носа до хвоста» и Диего Росси из миланского ресторана Trippa. Проект поддержат более 40 петербургских ресторанов — они предложат специальное дегустационное меню — один сет будет стоить 1500 рублей.

В программе фестиваля запланированы сет-меню в лучших ресторанах, насыщенная деловая программа и нововведение — специальный вечер «дебютантов» — своеобразный бал, в рамках которого организаторы представят самых перспективными молодых шеф-поваров города

Здесь же пройдет двухдневный воркшоп с иностранными и петербургскими шеф-поварами, журналистами и деятелями бизнеса — они расскажут о самых актуальных трендах в индустрии гостеприимства и поделятся мировым опытом.

Специально для фестиваля инсайдеры разработали маршруты, объединяющие культуру и еду. Принимать гостей будут рестораны The Repa, Harvest, Мансарда, Mr.Bo, Терраса, Birch, Гастроли, Hamlet & Jacks, Smoke BBQ, Гастрономика, BeefZavod, Sintoho.

Стоимость билетов на серию ужинов — от 3900 рублей до 4900 рублей. Купить их и посмотреть расписание ужинов можно здесь.