В сети гастробаров «Раковая» стартовал весенний фестиваль

До середины мая в «Раковой на Петроградке» предлагают специальное расширенное меню из 25 позиций. Из любых трех понравившихся вариантов блюд можно заказать сет за 3000 рублей. В набор весом 1,2 кг входит самый популярный размер раков 40+. На весеннем фестивале к традиционным 17-ти видам раков добавили еще 8: ананас-чили-лайм, кокосовые раки, мисо раки, в сидре и с яблоками, раки в саке, раки с розовыми помидорами петрушкой и чесноком, ореховые и сливочные с чесноком и травами. Кроме того, с воскресенья по четверг по паролю можно будет получить особое рюмочное меню с напитками и гастрономическими закусками, с фиксированной стоимостью 100 рублей. Пароль для друзей – «Секретная рюмочная».

Гастробар «Раковая на Петроградке», Малый пр. П. С., 16, тел. (812) 644-5906, rakovaya.ru