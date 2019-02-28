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Кондитер из Петербурга делает реалистичные (и очень странные!) торты – в форме «Доширака», тазика оливье и мертвого голубя

Кондитер из Петербурга Алена Фоня создает потрясающе реалистичные и необычные торты. Их она показывает на своей странице в Instagram. На ней можно найти кондитерские изделия в виде мертвого голубя, пачки «Доширака», ведра курицы из KFC, тазика оливье, тарелки пельменей, а также разнообразных нецензурных слов. Впрочем, в аккаунте можно найти и не такие экстравагантные торты – обычные детские, с космической расцветкой или в форме котят.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом востребованном звездном кондитере, шедевры которого украшали столы Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александра Овечкина и Анастасии Шубской, а также Филиппа Киркорова.

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