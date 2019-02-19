В рестораны Арама Мнацаканова вернули шоколадный десерт «Сердце Тосканы»

До середины марта в ресторанах Probka, Jerome, «Rыба», «Rыба на Даче» и «Мама Тута» сервируют романтические ужины. Во-первых, до 10 марта во всех заведениях подают десерт «Сердце Тосканы». Он покрыт глазурью из черного шоколада и подается с муссом из сливок и белого шоколада. Сердце украшают капли ореховой карамели, запеченный арахис и клубника. Во-вторых, специально к праздничному месяцу в «Probka на Добролюбова» привезут свежие устрицы из Японии. Здесь же, а также в «Rыба» и «Rыба на Даче», можно купить подарочный набор фирменных шоколадных трюфелей с розмарином ручной работы в упаковке в виде сердца.

probka.org