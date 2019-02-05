В Петербурге открылась единственная в России кофейня для женщин — там продают эспресску и американку

Организаторы рассказывают, что заведение днем могут посетить исключительно женщины, а вот на вечерние кинопоказы и лекции допускаются люди всех полов и гендеров. В кофейню можно попасть только целенаправленно — вывески нигде нет.

«У нас как в бане. В бане же нет дискриминации: есть женские дни и мужские. А у нас есть женские мероприятия — и есть общие. После семи вечера все желающие могут точно так же приходить и пить кофе», — говорят организаторы.