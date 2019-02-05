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В Петербурге открылась единственная в России кофейня для женщин — там продают эспресску и американку

На базе феминистской площадки «Ребра Евы» открылась первая в России кофейня для женщин «Симона». Кафе находится в Фонарном переулке, 3. 

Все позиции в меню обозначенными феминитивами: латесса, американка, капучинесса, какаиня и т.д.

 

  • Фото:  Софья Вольянова / «Бумага»

  • www.the-village.ru

 

Организаторы рассказывают, что заведение днем могут посетить исключительно женщины, а вот на вечерние кинопоказы и лекции допускаются люди всех полов и гендеров. В кофейню можно попасть только целенаправленно — вывески нигде нет. 

 «У нас как в бане. В бане же нет дискриминации: есть женские дни и мужские. А у нас есть женские мероприятия — и есть общие. После семи вечера все желающие могут точно так же приходить и пить кофе», — говорят организаторы. 


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