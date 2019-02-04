Бары и рестораны Петербурга выходят на новый уровень осознанности
Бары Петербурга правильно утилизировали более трех тонн стекла – это первые итоги пилотной версии федеральной программы Zero Waste по сокращению количества отходов в барах и ресторанах.
Программа состоит из пяти шагов, среди которых – разделение стекла от остального мусора, отказ от пластиковых трубочек и сокращение отходов, причём организаторы программы планируют обеспечивать бары и рестораны всем необходимым – баками, стеклянными трубочками и так далее.
В Петербурге к инициативе присоединились 23 бара, кафе и рестораны, среди них – «Полторы комнаты», «Цветочки», Gypsies&Jews, Terminal, Kuta Bar & Kitchen, Brimborium, Pinch!, «Лев и Птичка», «Скотный двор» и другие.
В планах организаторов выйти на федеральный уровень, подключив Москву и регионы в 2019 году. К участию приглашаются все бары и рестораны страны.
Владимир Николаев
Бартендер, совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты»
«Барменам приходится менять привычные действия на более сложные. Вместо того, чтобы выбросить продукты, нужно подготовить их и переработать для дальнейшего использования, вместо того, чтобы отправить бутылки или пластиковые трубочки в мусорку, нужно собирать стекло в специальном баке и мыть стеклянные или бамбуковые трубочки специальным ершиком. Эти сложности вполне ожидаемы: об ответственном отношении к окружающей среде до последних пор говорили мало, как следствие не сформированы привычки, не выработаны навыки осознанного потребления. Тем не менее мы верим, что сможем постепенно изменить общую картину и внести свой вклад в распространение идей Zero Waste»
В ноябре свою экологическую акцию #formemorychallenge запустили 23-летняя Женя Зарукина – бартендер El Copitas Bar – и активист-эколог Анастасия Селезнева. К ним за месяц эксперимента присоединились 39 баров, среди которых – «Пирс 28», Bolshoybar, Orthodox bar, Made in China и Gin Tonic.
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