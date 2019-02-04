Бары и рестораны Петербурга выходят на новый уровень осознанности

Бары Петербурга правильно утилизировали более трех тонн стекла – это первые итоги пилотной версии федеральной программы Zero Waste по сокращению количества отходов в барах и ресторанах.

Программа состоит из пяти шагов, среди которых – разделение стекла от остального мусора, отказ от пластиковых трубочек и сокращение отходов, причём организаторы программы планируют обеспечивать бары и рестораны всем необходимым – баками, стеклянными трубочками и так далее.

В Петербурге к инициативе присоединились 23 бара, кафе и рестораны, среди них – «Полторы комнаты», «Цветочки», Gypsies&Jews, Terminal, Kuta Bar & Kitchen, Brimborium, Pinch!, «Лев и Птичка», «Скотный двор» и другие.

В планах организаторов выйти на федеральный уровень, подключив Москву и регионы в 2019 году. К участию приглашаются все бары и рестораны страны.