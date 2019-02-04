Шеф-повар ресторана AZIA приготовил к Китайскому Новому году 12 праздничных блюд

Шеф-повар ресторана AZIA в Гранд Отеле Европа приготовила к Китайскому Новому году 12 новых блюд, которые будут сервировать гостям с 5 по 19 февраля. Одну из основных праздничных позиций Лариса Кордик предлагает отведать с тофу и шпинатом. Традиционного гуся по-пекински в эти дни планируют подавать с паровыми булочками бао, а кантонскую курицу, или свинину в кисло-сладком соусе приготовят с плодами личи. Перед горячем можно выбрать суп лакса с морепродуктами и салат из битых огурцов с арахисом и кориандром. На сладкое – жареное мороженое с тартаром из ягод и корень лотоса с рисом и ягодами.

Ресторан AZIA, Гранд Отель Европа, Михайловская ул, 1/7, тел. (812) 329‑62-00, belmond.com