В ресторане «Русская рюмочная N1» открывают сезон корюшки (Да, в январе!)

В ресторане на Конногвардейском бульваре открывают сезон корюшки, которую добывают в Ладожском озере подледным ловом. Гостям ее готовят по классическому рецепту: обваливают в муке (или по старорусской традиции – в манной крупе), и жарят, а подают – объемом в дюжину или полдюжины – с лимоном. С запуском главного локального блюда в заведении будут отмечать и День рождения русской водки – он приходится на 31 января.