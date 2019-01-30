В ресторане «Русская рюмочная N1» открывают сезон корюшки (Да, в январе!)
В ресторане на Конногвардейском бульваре открывают сезон корюшки, которую добывают в Ладожском озере подледным ловом. Гостям ее готовят по классическому рецепту: обваливают в муке (или по старорусской традиции – в манной крупе), и жарят, а подают – объемом в дюжину или полдюжины – с лимоном. С запуском главного локального блюда в заведении будут отмечать и День рождения русской водки – он приходится на 31 января.
31 января в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» – праздник русской водки «Рюмочная N1» приурочила к этой дате. В ресторане запланирована станция, где можно будет приготовить настойки из ананаса, аниса, мандарина, имбиря и кардамона. Кроме этого, в программе – живая музыка и тосты от легендарного химика, чей образ примерит на себя приглашенный актер.
«Русская рюмочная N1» (Stroganoff Group), Конногвардейский бул., 4, тел. (812) 747-8145, vodkaroom.ru
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