Nespresso представил лимитированную коллекцию Coffee houses

В коллекцию Nespresso Coffee houses вошли два бленда — Café Istanbul и Caffè Venezia — путешествие в таинственную атмосферу первых в мире кофейных домов Стамбула и Венеции.

Эти два города были выбраны не случайно. Ведь Стамбул во все времена являлся отправной точкой из Азии в Европу и именно в нем соединялись разные культуры и традиции. А Венеция всегда была воротами в Европу. В первых кофейнях этих городов собирался весь бомонд, и происходили горячие споры, дискуссии, рождались новые идеи, и все это сопровождалось восхитительным ароматом кофе.