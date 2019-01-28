Nespresso представил лимитированную коллекцию Coffee houses
В коллекцию Nespresso Coffee houses вошли два бленда — Café Istanbul и Caffè Venezia — путешествие в таинственную атмосферу первых в мире кофейных домов Стамбула и Венеции.
Эти два города были выбраны не случайно. Ведь Стамбул во все времена являлся отправной точкой из Азии в Европу и именно в нем соединялись разные культуры и традиции. А Венеция всегда была воротами в Европу. В первых кофейнях этих городов собирался весь бомонд, и происходили горячие споры, дискуссии, рождались новые идеи, и все это сопровождалось восхитительным ароматом кофе.
Проследовать маршрутами прошлого и попасть в места зарождения кофейной культуры Стамбула сегодня стало возможным с блендом Café Istanbul. Он сочетает в себе великолепный Arabian Mocha из Йемена, изысканную арабику Восточной Индии и роскошь индийских сокровищ. Это кофе с пряным и крепким вкусом, который раскрывается благодаря длительной обжарке и острым нотам черного перца. А Caffè Venezia – это бленд с мягким и утонченным ароматом, в котором ноты обжарки сочетаются с насыщенным цветочным послевкусием. Историю можно ощутить на вкус, благодаря кофе из древнего эфиопского города Харрар, смешанному с индийской арабикой для воссоздания экзотического восточного аромата.
Бленды Café Istanbul и Caffè Venezia доступны ограниченное время в бутиках Nespresso по всему миру, а также на сайте www.nespresso.com с 21 января 2019.
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