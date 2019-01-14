В Петербурге проведут ужин по рецептам Николая Хвостов – повара Федора Шаляпина. Хвостов жил в семье Шаляпин с 1915 года до отъезда именитого певца из России в 1923 году. После Хвостов устроился на кухню служебной столовой Консерватории, а с 1933 года начал работать в ресторане «Центральный» в ЦПКиО им. С. М. Кирова.

Исторический ужин пройдет во французском бистро Le Moujik. Готовить будет шеф-повар проекта Руслан Агейченко. Обещают пять курсов по рецептам начала XX века – суфле «Нуазетт», салат-закуску «Клико», горячую закуску «Буйабес», попьет из палтуса с шафрановым соусом и на десерт – флан с грушей.

Весь ужин будет сопровождаться историческим комментарием.

22 января в 19:00. Стоимость ужин 2500 рублей, бронировать по телефону +7 (999) 219-28-13.