Петербургские бартендеры Евгения Зарукина (El Copitas Bar, Paloma Cantina) и Денис Мезенцев (Made In China) организовывают благотворительный баскетбольный матч «Bartenders vs Chefs» в рамках экологического проекта по сортировке, сбору и утилизации пустых бутылок #ForMemoryChallenge.

Евгения Зарукина запустила акцию в середине ноября вместе с экологом Анастасией Селезневой. Только в первый день к проекту присоединились бары «Пирс 28», Bolshoybar, Orthodox bar, Made in China, Gin Tonic, сейчас инициативу поддерживают уже 40 заведений.

Два раза в неделю участники экологической акции собирают бутылки в разные контейнеры и отправляют все на переработку. Проект набрал столько последователей, что затраты стали в десятки раз превышать стоимость переработки. Поэтому бартендеры решили организовать спортивное состязание среди представителей индустрии гостеприимства Петербурга, чтобы собрать необходимые деньги.

14 января в СК «Парабола» в 10:00. Все вырученные средства пойдут на развитие экологоческого проекта.