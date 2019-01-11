Кафе «Мечтатели» на набережной Фонтанки закрыли на ремонт. Об этом «Собака.ru» рассказала хозяйка проекта Людмила Иванова. «Мы решили технологически обновиться, установить новое оборудование и пересмотреть меню. Наш шеф Виктор Гусев готовит много всего интересного. Интерьеры останутся прежними».

Открыть проект после реконструкции планируют 25 января.

Кафе «Мечтатели» Наб. Фонтанки, 11 Узнать подробнее

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