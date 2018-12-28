В Петербурге стартовала пилотная версия федеральной программы по сокращению отходов в общепите

В Петербурге стартовала пилотная версия федеральной программы Koskenkorva Zero Waste по сокращению количества отходов в барах и ресторанах.

Программа состоит из пяти шагов, среди которых – разделение стекла от остального мусора, отказ от пластиковых трубочек и сокращение отходов, причём организаторы программы планируют обеспечивать бары и рестораны всем необходимым – баками, стеклянными трубочками и так далее.

В Петербурге к инициативе присоединился 21 бар, кафе и рестораны, среди них – «Полторы комнаты», Terminal, Brimborium, кафе Pinch!, «Лев и Птичка», «Скотный двор» и другие. Первую статистику озвучат в конце января.

В планах организаторов выйти на федеральный уровень, подключив Москву и регионы в 2019 году. К участию приглашаются все бары и рестораны страны.

В ноябре свою экологическую акцию #formemorychallenge запустили 22-летняя Женя Зарукина – бартендер El Copitas Bar – и активист-эколог Анастасия Селезнева. К ним за месяц эксперимента присоединились 39 баров, среди которых – «Пирс 28», Bolshoybar, Orthodox bar, Made in China и Gin Tonic.