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Отель Mercure Москва Павелецкая устраивает праздничный ужин в ресторане TownHouse

  • Фото: Mercure Москва Павелецкая

Отель Mercure Москва Павелецкая устраивает праздничный ужин, который пройдет в ресторане TownHouse 31 декабря. В меню: тартар из говядины с яблочными и рисовыми хлопьями, теплый салат из печени трески с яйцом пашот, грибным взваром и хрустящим ржаными хлебцами, парфе из йогурта с соусом из зелёного горошка, сельдерея и мяты, ассорти шоколадных трюфелей с желе из перца, мяты и кунжутных чипсов.

Организаторы обещают яркую новогоднюю программу и много приятных воспоминаний. 

 
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