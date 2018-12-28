Отель Mercure Москва Павелецкая устраивает праздничный ужин в ресторане TownHouse

Отель Mercure Москва Павелецкая устраивает праздничный ужин, который пройдет в ресторане TownHouse 31 декабря. В меню: тартар из говядины с яблочными и рисовыми хлопьями, теплый салат из печени трески с яйцом пашот, грибным взваром и хрустящим ржаными хлебцами, парфе из йогурта с соусом из зелёного горошка, сельдерея и мяты, ассорти шоколадных трюфелей с желе из перца, мяты и кунжутных чипсов.

Организаторы обещают яркую новогоднюю программу и много приятных воспоминаний.