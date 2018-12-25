Второй Subzero открылся на месте бара «Рыба» по соседству с одноименным рестораном на седьмом этаже ТЦ River House. Алексей Бесчастный, Даниил Савинец, Евгений Лакоткин, Эдуард Лунин и Павел Фадин, чье суммарное портфолио включает «Pedro & Gomez у Ларисы», «Рестораны Арама Мнацаканова» (в том числе ресторан «Рыба») , «Чайки», «Контору», Easy Bar и бар Syndicate, продолжают реабилитировать японскую кухню.

В новом Subzero то же меню с упором на современную японскую кухню: суши, сашими, нигири и роллы. Также подают татаки – из мяса и рыбы, бобы эдамаме – вареные и жареные, спринг-роллы и креветку в тэмпуре. Перенесли и рецептуру рамена, фо, супа мисо с тофу и поке-боул в гавайском стиле – с манго, авокадо и тунцом или лососем, уложенными на рис. И обещают несколько новинок. Из напитков – японские лимонады, несколько видов саке, коктейли в азиатском стиле и расширенная винная карта.