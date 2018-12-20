В начале 2019 года в Петербурге откроют монокафе «Дошик», локацию и подробности пока не раскрывают. На этой неделе в тестовом режиме запустится доставка ДОШИК-паков через Instagram, а с 1 по 3 января петербужцы смогут заказать «похмельный» сет из лапши быстрого приготовления.

Кафе оформят в стиле типичной азиатской закусочной: отделанное белой плиткой помещение три на три метра с автоматами для заваривания лапши, в меню – разнообразие азиатских «дошиков». Позже обещают добавить салаты, приправы и другой фаст-фуд. По словам авторов проекта Кати Штаревой и Татьяны Пантелеевой, доставлять каждую коробку они будут прямиком из Китая: планируют ездить за ними самостоятельно.

«Мы придумали эту концепцию во время отпуска в Гонконге, зашли в продуктовый супермаркет и зависли у полки с «дошиками». Почти всю поездку провели на рынках, в магазинах и лавочках с лапшой и собрали около 70 видов, например, нашли с лобстерами и несколько вегетарианских вариантов,» – рассказали девушки, которые работают в сфере PR.