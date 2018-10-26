В Social Club запустили поздние завтраки (аж до 16:00!)

Похоже, наши просьбы (адресованные в космос) о поздних завтраках в Петербурге, наконец, услышаны. В Social Club запускают именно такие — их можно попробовать с 12.00 до 16.00. Для любителей ЗОЖ подойдут «зеленые» блюда: каша с киноа на кокосовом молоке с печеной грушей, манго-пудинг с чиа и смузи со шпинатом, мятой, лаймом и бананом. Для тех, кто не представляет завтрак без яиц, здесь приготовят скрамбл, глазунью или омлет. На выбор к ним топпинги: травы и салат, томаты с красным луком, перец на гриле, глазированный шпинат, сыры, лосось, ростбиф и индейка тандури.