В Social Club запустили поздние завтраки (аж до 16:00!)
Похоже, наши просьбы (адресованные в космос) о поздних завтраках в Петербурге, наконец, услышаны. В Social Club запускают именно такие — их можно попробовать с 12.00 до 16.00. Для любителей ЗОЖ подойдут «зеленые» блюда: каша с киноа на кокосовом молоке с печеной грушей, манго-пудинг с чиа и смузи со шпинатом, мятой, лаймом и бананом. Для тех, кто не представляет завтрак без яиц, здесь приготовят скрамбл, глазунью или омлет. На выбор к ним топпинги: травы и салат, томаты с красным луком, перец на гриле, глазированный шпинат, сыры, лосось, ростбиф и индейка тандури.
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Манго-пудинг с чиа
В меню ресторана на Пяти углах остались хиты: сырники со сметаной и сливочной карамелью, гранола с апельсиновым джемом и йогуртом и хашбраун с курицей су-вид и сметаной карри. Сомелье Social Club Наталья Маркова добавила к завтракам португальское игристое по бокалам. Еще одна находка – коктейль «Мимоза» с шампанским и свежевыжатым апельсиновым соком, который придумали в начале XX века в Лондоне.
Ресторан Social Club, ул. Рубинштейна, 40/11, тел. (812) 925-4342, socialclub.spb.ru
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