В Петербург едет лучший шеф-повар Финляндии
Хейкки Лиекола – молодой шеф-повар, известный по работе в мишленовских ресторанах Ask, Olo и Postres в Хельсинки – проведет в Петербурге два ужина в ресторане Barclay по всем канонам new nordic cuisine. К каждому блюду подберут вино от российских производителей.
Хейкки Лиекола родом из Хельсинки, где он окончил ресторанный колледж Espoo (сейчас называется Omnia). Еще во время учебы он начал стажироваться в мишленовском ресторане, в 2014 получил звание лучшего шефа Финляндии.
Хейкки – приверженец концепции new nordic cuisine – современной скандинавской кухни. Ее популярность началась в 2004 году: с подачи поваров датского ресторана Noma Рене Редзепи и Клауса Мейера финские, датские, шведские, норвежские и исландские шефы подписали манифест new nordic cuisine. По его строгим канонам продукты должны быть локальные, выросшие в природе, характерной для месторасположения ресторана. Их вкус и характер — главное, что должны нести блюда, хотя в техниках допускается зарубежное влияние. И обязательное требование – сезонность и работа с фермерами.
Хейкки следует заветам старших коллег буквально: ходит по лесам в окрестностях Хельсинки в поисках корений, ягод, грибов и мхов и работает только с локальными продуктами в зависимости от сезона, причем многие из блюд, которые он готовит, – веганские.
Кроме того, Хейкки с женой Санной (она профессиональный сомелье) запустил проект Farm to Table. Супруги работают напрямую с фермером Мерьей, владелицей небольшой резиденции с садом и огородом неподалеку от Хельсинки. У нее Хейкки и Санна собирают овощи, фрукты и травы, у соседей – рыбу и мясо, и прямо на месте регулярно устраивают гастрономические ужины.
В ресторане Barclay Хейкки Лиекола приготовит гастрономический сет Seasonal Six из шести блюд с винным сопровождением, за которое отвечает сомелье Владимир Ясногородский:
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Amuse bouche
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Черная морковь / эстрагон / шпинат
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Дикий лосось / картофельные мюсли/ хрен
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Топинамбур / икра сига / вяленый лимон
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Пельмени с уткой / пряный бульон
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Телятина / лесные грибы / картофель
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Антоновка / клюква
19, 20 октября, начало в 19:30, столики бронировать по телефону +78129625700. Цена одного сета – 3500 рублей. Адрес: ул. Моховая, 12. @barclay_restaurant
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