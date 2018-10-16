Хейкки Лиекола родом из Хельсинки, где он окончил ресторанный колледж Espoo (сейчас называется Omnia). Еще во время учебы он начал стажироваться в мишленовском ресторане, в 2014 получил звание лучшего шефа Финляндии.

Хейкки – приверженец концепции new nordic cuisine – современной скандинавской кухни. Ее популярность началась в 2004 году: с подачи поваров датского ресторана Noma Рене Редзепи и Клауса Мейера финские, датские, шведские, норвежские и исландские шефы подписали манифест new nordic cuisine. По его строгим канонам продукты должны быть локальные, выросшие в природе, характерной для месторасположения ресторана. Их вкус и характер — главное, что должны нести блюда, хотя в техниках допускается зарубежное влияние. И обязательное требование – сезонность и работа с фермерами.

Хейкки следует заветам старших коллег буквально: ходит по лесам в окрестностях Хельсинки в поисках корений, ягод, грибов и мхов и работает только с локальными продуктами в зависимости от сезона, причем многие из блюд, которые он готовит, – веганские.

Кроме того, Хейкки с женой Санной (она профессиональный сомелье) запустил проект Farm to Table. Супруги работают напрямую с фермером Мерьей, владелицей небольшой резиденции с садом и огородом неподалеку от Хельсинки. У нее Хейкки и Санна собирают овощи, фрукты и травы, у соседей – рыбу и мясо, и прямо на месте регулярно устраивают гастрономические ужины.