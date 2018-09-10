Рядом со станцией метро «Девяткино» открывается закусочная «Фаршировка». Меню поставил бренд-шеф ресторана Buddha-Bar Евгений Белозеров — обещают бургеры с лососем, мраморной говядиной, тунцом и курицей, а также буррито, питу с хумусом и несколько видов роллов и суширитто. Из напитков — домашний морс, пиво и сидр — в бутылках и на кране.

По словам владельцев Buddha-Bar, у жителей Мурина нет возможности для качественного перекуса, и появление бургерной «Фаршировка» должно решить эту проблему.

Интерьер разрабатывала команда бюро DA Architects, в портфолио которых Birch, «Сырник», Port, Gastroli и Must. Открытие запланировано на середину сентября.