Команда попала на фестиваль благодаря знакомству с одним из самых известных мясников Великобритании Ричардом Тернером. Он приезжал в Петербург на первый Gourmet Days в июле 2017 года, попробовал фирменный брискет в Smoke BBQ и предложил представить его на Meatopia.

Алексей Буров, ресторатор От идеи готовить брискет мы отказались сразу, хотелось дать больше русских традиций и вкусов, поэтому совместно с нашим бренд-шефом Алексеем Каневским мы придумали коптить шашлычки в бочках и подавать их с соусом из хрена, томатов и кинзы на тонкой лепешке с маринованным луком. То есть делать классический шашлык, но не отказываться от нашей любимой технологии копчения и дополнить традиционными русско-кавказскими соусами. В Лондон мы повезём свои мини-шампуры со специальным креплением, чтобы подвешивать их в бочке (англичане не смогли найти или изготовить подобные), а также команду из четырёх шефов наших заведений («Форно Браво», Bombay Carry & Ale, Smoke BBQ)».

Фестиваль Meatopia пройдет в Лондоне с 31 августа по 2 сентября. В программе – специалисты по мясу со всего мира, еда и музыка. Кажется, Петербург действительно станет одним из важнейших городов на гастрономической карте мира.

«Собака.ru» будет активно следить за приключениями .Dreamteam в британской столице и расскажет о мировых тенденциях в барбекю.