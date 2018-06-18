В Петербурге запустили сервис доставки «Яндекс.Еда»

18 июня в Петербурге запустили сервис «Яндекс.Еда»для заказа готовых блюд в офис или домой. С помощью него можно заказать еду даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки. Об этом «Собака.ru» сообщили представители компании.

На данный момент «Яндекс.Еда» подключила всего 400 петербургских заведения: кафе здорового питания, бургерные, пиццерии и гастрономические рестораны. Среди них «Буше», «Компания», «Бекицер», «Made in China», «Surf Coffee», «Скотный двор», «На вина», «Макдоналдс» и многие другие. Список ресторанов постоянно пополняется. Заказать еду можно как в десктопной версии, так и в мобильном приложении для iOS и Android. Если сумма заказа больше 300 рублей — еду привезут бесплатно, если меньше — доставка обойдется в 99 рублей.

Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюдо готовится. После того, как курьер забирает еду, пользователь может следить за доставкой своего заказа на карте в приложении.