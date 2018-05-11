Black Star Burger певца Тимати откроют в Петербурге

В Петербурге летом откроется сеть бургерных рэпера Тимати Black Star Burger. В июле откроется первая точка в ТРК «Галерея» на четвертом этаже — там, где раньше располагалась «Мясорубка».

Всего, как пишет «ДП», в городе планируют открыть два или три заведения. Первая бургерная Black Star Burger открылась в 2016 году на Новом Арбате в Москве. О том, что создатели франшизы планировали открыться в Петербурге, стало известно еще летом 2017 года.