«Макдоналдс» высмеял популярные среди хипстеров кофейни в новом рекламном ролике

«Макдоналдс» выпустил новый рекламный ролик, в котором высмеиваются бариста модных кофеен, которые не могут объяснить, что такое флэт-уайт.

Покупатели пытаются узнать, что из себя представляет модный напиток, но у каждого бариста находится свое объяснение, которое так и не дает четкой картины из чего состоит и как готовится этот вид кофе.

Флэт-уайт — кофейный напиток, в приготовлении которого используют нагретое паром молоко с небольшим количеством пены и двойная порция эспрессо.