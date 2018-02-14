В Петербурге планируют запретить торговлю на праздниках и фестивалях

Запрет продавать товары на фестивалях и ярмарках утвердили в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 14 февраля. Таким образом парламентарии хотят побороть несанкционированную беспорядочную торговлю в городе, но обещают, что популярные мероприятия не пострадают.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что все чаще в Петербурге организовывают фестивали по «серой» схеме. Организаторы зачастую злоупотребляют своим правом и маскируют банальную коммерцию под социально-культурным досугом.

В документе предлагается полностью запретить торговлю во время фестивалей и праздников, запретить размещать ярмарки в мемориальных зонах, а также ввести реестр недобросовестных организаторов ярмарок, чтобы исключить для них возможность участвовать в будущих конкурсах.

По материалам «Фонтанки»