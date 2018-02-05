Что, где, почем: петербуржцы провели масштабное исследование городских кофеен

Данные для исследования петербуржцы собирали с декабря 2016 по ноябрь 2017 года. Среди заведений представлены «Чайникофф», «Кофе Хаус», Statbucks, «Латтерия», Pitcher и многие другие. В анализе не учитывались точки, которые продают кофе только навынос.

Так, оказалось, что в ноябре 2017 года стакан кофе самого большого объема продавали в Starbucks — 350 мл. В Costa Coffee подают 300 мл кофе, а в Pitcher — 250. Самый маленький стаканчик оказался в кофейне «Чайникофф» — всего 120 мл.

К ноябрю 2017 года оказалось, что во многих кофейнях Петербурга объем капучино изменился: например, в Coffeeshop Company он увеличился на 70 мл, благодаря чему заведение поднялось с пятого на третье место в исследовании. В среднем в кофейнях Петербурга объем маленького стакана капучино составил 200 мл.