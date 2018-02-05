Что, где, почем: петербуржцы провели масштабное исследование городских кофеен
Петербуржцы Данила Горохов и Виктория Животовская, занимающиеся городскими исследованиями, провели масштабный анализ петербургских кофеен, результатом которого стала интерактивная карта, на которую они нанесли заведения (посмотреть можно здесь). Кофейными зернами отображены заведения, в которых подают кофе повышенного качества категории specialty.
Помимо этого Горохов и Животовская создали инфографику, в которой сравнили цену и объем капучино в разных местах по всему Петербургу.
Данные для исследования петербуржцы собирали с декабря 2016 по ноябрь 2017 года. Среди заведений представлены «Чайникофф», «Кофе Хаус», Statbucks, «Латтерия», Pitcher и многие другие. В анализе не учитывались точки, которые продают кофе только навынос.
Так, оказалось, что в ноябре 2017 года стакан кофе самого большого объема продавали в Starbucks — 350 мл. В Costa Coffee подают 300 мл кофе, а в Pitcher — 250. Самый маленький стаканчик оказался в кофейне «Чайникофф» — всего 120 мл.
К ноябрю 2017 года оказалось, что во многих кофейнях Петербурга объем капучино изменился: например, в Coffeeshop Company он увеличился на 70 мл, благодаря чему заведение поднялось с пятого на третье место в исследовании. В среднем в кофейнях Петербурга объем маленького стакана капучино составил 200 мл.
Самым дорогим на момент начала исследования был маленький стакан капучино в кофейне «Даблби», которая занимает второе место с конца по объему напитка, — 250 рублей. За 245 и 235 рублей можно было купить кофе в Costa Coffee и Coffeeshop Company соответственно. Самый дешевый капучино в декабре 2016-го продавался в Pitcher — 120 рублей.
За год цены в заведениях из выборки изменились незначительно, а диапазон цен сохранился в рамках от 120 до 250 рублей.
Авторы исследования пришли к выводу, что в спальных районах постепенно начали открываться новые кофейни, но при этом в центре Петербурга их все еще больше. По их мнению, это связано с моноцентричностью города и большими потоками посетителей в центре.
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