Смольный утвердил план сноса ресторанов на Крестовском острове

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин утвердил план развития прибрежной части Приморского парка Победы на Крестовском острове. Речь идет об участке, ограниченном Южной дорогой и берегом реки Малой Невки, который до конца апреля зачистят от заведений общепита и благоустроят в целях подготовки к ЧМ-2018.

Как пояснили в аппарате Албина, с января ГУП «Ленгипроинжпроект» проверит расположение подземных инженерных коммуникаций. В это же время комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом освободит участки от объектов, подлежащих сносу. Эти участки ранее занимали в том числе клуб «Воздух» и ресторан «Мед». В январе также демонтируют подземные коммуникации к этим участкам.

До марта восстановят нарушенное благоустройство, отремонтируют пляжную зону и территорию, не относящуюся к зеленым насаждениям общего пользования, а также восстановят освещение. В феврале комитет по развитию транспортной инфраструктуры проведет противоаварийные работы по укреплению берега Малой Невки, а комитет по благоустройству отремонтирует дороги и зеленые насаждения. Завершить работы планируется до конца апреля 2018 года.

Территорию освобождают в рамках подготовки к проведению матчей ЧМ-2018. На участке между Южной дорогой и Малой Невкой, Невской губой и Финским заливом Смольный планирует организовать зону отдыха. В прошлом году на Южной дороге снесли все рестораны и клубы в прибрежной зоне, а также демонтировалитеннисный корт. Сохранились только два ресторана — Villa ZimaЛeto и Sunday Ginza. По условиям договоров аренды, они должны участвовать в работах по благоустройству территории и за свой счет привести в порядок инженерные коммуникации в занимаемых зданиях.

По материалам "Делового Петербурга"