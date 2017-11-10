В The Repa на новый год разработают блюда по индивидуальному заказу

При бронировании новогоднего банкета до 15 ноября в ресторане у Мариинского театра заведении с действует скидка 20%. Предложение распространяется на основное меню, но при желании гости могут дополнить его блюдами, разработанными индивидуально. В гастрономической карте заведения собраны позиции, которые создавались на основе аутентичных продуктов и сезонных ингредиентов из регионов России и стран Таможенного союза: цесарку на местную кухню доставляют из Нижнего Новгорода, трюфели — из Крыма, гуся — из Республики Татарстан.

Театральная площадь, 18/10, тел. (812) 640-1616