На Рубинштейна открылась пончиковая Fan of Donuts

20 октября на главной ресторанной улице Петербурга в тестовом режиме открылась пончиковая Fan of Donuts, где готовят оригинальные пончики из натуральных ингредиентов. Как сообщили создатели заведения «Собака.ru», рецепт выпечки привезен прямиком из Нью-Йорка.

В меню порядка 12 видов пончиков –10 сладких и 2 сытных. Есть как традиционные, например с кремом из моркови и соленой карамелью (120 рублей), клубникой и сливками (130 рублей) или вишней и шоколадом (120 рублей), так и оригинальные сочетания – пончик с малиной, маскарпоне и васаби (130 рублей) или скурицей и горчичным соусом (140 рублей).

Сытный пончик с курицей собирают на манер бейгла: булку разрезают поперек и кладут внутрь кусочки курицы, маринованной в кленовом сиропе, украшают кунжутом, сладкой паприкой и горьким шоколадом. Альтернатива без мяса — пончик с вялеными томатами, базиликом и сырным соусом (140 рублей).

Из напитков заведение предлагает эспрессо (100-150 рублей), капучино (150-190 рублей), а также молочные коктейли и глинтвейн (по 230 рублей).