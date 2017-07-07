На Васильевском острове пройдет коктейльный фестиваль

15 июля в общественном пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове пройдет коктейльный фестиваль Cocktail Day Festival. Об этом сообщил портал The Village. 

Организаторами мероприятия являются команда Scope Agency и совладелец бара «Кабинет» Сэм Коняхин. Мероприятие закончится 16 июля в 3:00. 

Участниками фестиваля станут Union, «География», Митерия Chuck, Old Pal Bar shop, Ukusno, BB Burgers, Big Liver Place, Raw Materials, Gin & Tonic и другие городские бары. Помимо этого, выставочный проект Original Meet откроет на площадке экспозицию классических американских автомобилей, за музыкальное сопровождение будут отвечать группа D-pulse и другие музыканты.

Более подробно о программе мероприятия можно узнать на сайте фестиваля.

 

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